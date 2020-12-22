疫情令電腦需求持續 花旗上調戴爾目標價至90美元

新冠肺炎疫情持續，許多企業推行在家工作應對疫情，推動個人電腦(PC)需求上升。全球知名電腦商戴爾(Dell)近期股價強勁，花旗硬體分析師JimSuva認為，PC需求有望持續到明年，戴爾後市表現可期，並將戴爾目標價從82美元上調至90美元。戴爾股價周一(21日)收漲0.19%，報73.06美元。

Suva將戴爾列為其2021年的主要精選股票名單中，他認為，隨着今年購物季期間，PC、平板電腦、攝影機、可穿戴設備和蘋果公司產品等許多產品的需求超出預期，顯現出人們消費能力復甦，並將持續更長的時間，且有望在2021年上半年再度增強。

他續稱，戴爾近期PC業務有望得到推升，主要受惠於下半年企業需求的回升。另外，戴爾分拆旗下雲端軟體商VMware的股權，將使戴爾獲得約100億美元的特別現金股息，讓該公司得以償還債務。

早前，市場調研機構IDC發表報告指出，隨着新冠肺炎疫情爆發及有部分國家出現第二波疫情，推升遠距工作和線上學習的需求，促使PC市場在今年第三季出現強勁的雙位數增長。

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