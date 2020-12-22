【市後重點睇】油價挫逾1%　道期跌111點

美匯指數處90.22；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)企6.5395；美元兌日圓報103.43；歐元企1.2228；英鎊見1.3427。金價跌見1,866.7美元。油價跌逾1%，布油處50.03美元；紐油報47.03美元。道指期貨跌111點。

●市後關注點

-21:30 美國第3季國內生產總值(GDP)年率

-23:00 美國11月二手樓銷售

-京東健康今日起納入港股通名單，收市飆一成創新高。

-中手游股價飆升兩成後急回，報道指字節跳動否認洽購。

●亂世買金：明年黃金價格展望如何？投資策略係...

●澳洲11月零售銷售按月升7%，家庭用品領漲。

●比特幣波幅擴大，摩通指須提防資金斷纜引發崩盤。

●全球經貿戰：歐盟對中國螺絲及光纜開展反傾銷調查。

●專家預言美股狂冧近50%，主要有三大原因...

●美元今年貶值逾6%難除弱勢？耶倫接任財長取態惹關注。

●新冠肺炎：

-美國今年逾1.1萬零售店關門，明年仍不樂觀。

-南韓下調今年經濟增長預測，料明年反彈3.2%。

●傳印度擬放寬香港對印度企業投資規定。

●中澳貿易戰：澳洲龍蝦「跳樓價」蝕本促銷，漁民一殼眼淚...

●內地電動車企小鵬進軍歐洲，正式開始海外交付產品。

●騰訊「微粒貸」下調最高授信額度至20萬人民幣。

●中國經濟：

-今年以來A股股權融資額已超過去年全年。

-廣州將建滬險所南方中心，爭創數碼人幣試點。

-社科院報告料明年全國商品房價格升約5%。

-反食品浪費法草案提請審議，備戰之舉？

-2022年浙江數碼經濟增加值將突破4萬億人幣。

-明年金融工作設四項任務，反對壟斷和不正當競爭行為。

-明年首季逾千億人民幣高收益債到期。

●新股專輯：傳快手明年2月來港上市，目標估值3,900億元。

●中原按揭：首11個月累積轉按登記按年大減逾半。

●港鐵：黃竹坑站5期項目共收到37份發展意向書。

●被指合資公司列美黑名單，長和聲明：5年前已無任何關係。

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