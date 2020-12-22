【市後重點睇】油價挫逾1%　道期跌111點

2020年12月22日 16:14
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    美匯指數處90.22；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)企6.5395；美元兌日圓報103.43；歐元企1.2228；英鎊見1.3427。金價跌見1,866.7美元。油價跌逾1%，布油處50.03美元；紐油報47.03美元。道指期貨跌111點。
    ●市後關注點
    -21:30　美國第3季國內生產總值(GDP)年率
    -23:00　美國11月二手樓銷售
    ●港股午後沽壓加劇，恒生指數全日挫187點或0.71%，報26,119點，企穩兩萬六點關。香港交易所跌1.53%，報396.8元。滙豐控股跌0.12%。https://bit.ly/3h9PrI3
    -京東健康今日起納入港股通名單，收市飆一成創新高。
    -中手游股價飆升兩成後急回，報道指字節跳動否認洽購。
    ●A股快報：滬綜指跌穿3,400點關，創指挫2.4%。https://bit.ly/3nHxoLx
    ●亂世買金：明年黃金價格展望如何？投資策略係...
    ●澳洲11月零售銷售按月升7%，家庭用品領漲。
    ●比特幣波幅擴大，摩通指須提防資金斷纜引發崩盤。
    ●全球經貿戰：歐盟對中國螺絲及光纜開展反傾銷調查。
    ●專家預言美股狂冧近50%，主要有三大原因...
    ●美元今年貶值逾6%難除弱勢？耶倫接任財長取態惹關注。
    ●新冠肺炎：
    -美國今年逾1.1萬零售店關門，明年仍不樂觀。
    -南韓下調今年經濟增長預測，料明年反彈3.2%。
    ●傳印度擬放寬香港對印度企業投資規定。
    ●中澳貿易戰：澳洲龍蝦「跳樓價」蝕本促銷，漁民一殼眼淚...
    ●內地電動車企小鵬進軍歐洲，正式開始海外交付產品。
    ●騰訊「微粒貸」下調最高授信額度至20萬人民幣。
    ●中國經濟：
    -今年以來A股股權融資額已超過去年全年。
    -廣州將建滬險所南方中心，爭創數碼人幣試點。
    -社科院報告料明年全國商品房價格升約5%。
    -反食品浪費法草案提請審議，備戰之舉？
    -2022年浙江數碼經濟增加值將突破4萬億人幣。
    -明年金融工作設四項任務，反對壟斷和不正當競爭行為。
    -明年首季逾千億人民幣高收益債到期。
    ●新股專輯：傳快手明年2月來港上市，目標估值3,900億元。
    ●中原按揭：首11個月累積轉按登記按年大減逾半。
    ●港鐵：黃竹坑站5期項目共收到37份發展意向書。
    ●被指合資公司列美黑名單，長和聲明：5年前已無任何關係。
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