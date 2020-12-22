萊坊料明年住宅樓價將跌5%　核心區甲廈租金或挫一成

萊坊發布《香港每月物業市場報告》指出，未來失業率高企和經濟衰退將繼續對樓市帶來壓力，相信大規模裁員和無薪假期將在2021年持續，薪酬加幅預期輕微甚至沒有增幅，將削弱購買力，預計明年一般住宅樓價將下跌5%，而豪宅樓價會向下調整0至5%。

商廈方面，經濟衰退，很多跨國公司在寫字樓租賃的計劃都採取觀望態度，相反中國內地的租戶則看準現時的市場低迷的環境，擴大在香港的經營規模。預計明年核心區甲級寫字樓的租金將跌5至10%，非核心區的租金跌幅約0至3%。

該行續指，過去幾波疫情相比，消費者已愈來愈習慣在遵守社交距離的環境下購物和用餐，預計未來幾個月零售銷貨金額的跌幅將收窄，明年整體零售物業租金將下跌10至15%。

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