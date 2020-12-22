恒指改革諮詢　成分股擬增到65至80隻　降權重上限

恒生指數有限公司今日(22日)刊發諮詢文件，就優化「恒生指數」以持續成為香港市場最具代表性及最重要的指標，向市場徵詢意見，諮詢截止日期為明年1月24日，預計明年2月公布有關結果。

恒生指數正計劃進行5方面的優化。在擴充行業的代表性方面，諮詢文件建議，按行業組合(例如將12個行業分成6組)挑選成分股，根據每個行業組合的目標覆蓋率(如市值、成交額等等)來挑選。

此外，為擴大市場覆蓋率，擬增加成分股數目到65至80隻。文件又建議迅速納入大型上市新股，取消合資格候選成分股最少上市時間要求。在保持香港公司代表性上，維持被分類為香港公司的成分股在一定數量(在目前的情況下約25隻)。

針對改進成分股權重分布，文件建議成分股權重上限由10%降至8%，及劃一現有成分股和同股不同權/第二上市成分股權重上限至8%。

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