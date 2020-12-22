康佰控股周四起取消上市地位
2020年12月22日 16:42
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康佰控股(08190)已連續停牌逾12個月，遭聯交所取消上市地位，自周四(24日)起生效。
聯交所指，由於證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第8(1)條指令該公司停牌，該公司股份自2019年5月29日起已暫停買賣。根據《GEM規則》第9.14A條，若該公司未能於2020年5月28日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。
該公司未能於2020年5月28日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引並完全遵守《GEM規則》的規定而復牌。於2020年6月12日，GEM上市委員會決定根據《GEM規則》第9.14A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。
於2020年6月23日，該公司於2020年6月23日尋求覆核，惟上市覆核委員會於2020年12月11日維持原判，取消其上市地位的決定。
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