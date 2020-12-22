【產經直播】疫情添變數　港股難守二萬六？

英國現新冠病毒變種，令疫情陰霾加添變數，港股周二(22日)走勢反覆，高低波幅逾300點！睇怕年內難守二萬六關？科網股亦難獨善其身，唔通科指8,000關眨眼穿？

經濟復甦受阻，拖累國際油價下挫，相關股份普遍冇運行！疫情未明朗前，唔好手快入定博彈升？

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