【產經直播】疫情添變數　港股難守二萬六？

2020年12月22日 16:46
  • 東網電視
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    英國現新冠病毒變種，令疫情陰霾加添變數，港股周二(22日)走勢反覆，高低波幅逾300點！睇怕年內難守二萬六關？科網股亦難獨善其身，唔通科指8,000關眨眼穿？
    近日「得半新股，猶如得天下」！多隻新股掛板後走勢凌厲，想趁聖誕前入返手，買清潔液一哥藍月亮(06993)、潮流玩具公司泡泡瑪特(09992)、美國小型家具經銷商VESYINC(02148)，定已爆升的京東健康(06618)夠和味？
    經濟復甦受阻，拖累國際油價下挫，相關股份普遍冇運行！疫情未明朗前，唔好手快入定博彈升？
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