復星旅遊：料亞太度假村業務恢復至去年底7成

復星旅遊文化旗下的全球Club Med自7月起陸續重開，現時已重新投入運作的包括旗下中國亞布力及北大壺、日本北海道Tomamu、馬爾代夫Kani和馬來西亞珍拉丁海灘，並將於12月28日重新開放馬爾代夫Finolhu。集團表示，12月重啟開放的度假村入住率表現不俗，其中馬爾代夫Club Med Kani在聖誕及新年期間的預定接近爆滿(以符合疫情下的衞生標準計，即正常情況下的八成入住率)。

雖然歐洲仍然受疫情影響，但無礙當地的拓展計劃。集團指，歐洲Club Med La Palmyre Atlantique今年夏天裝修擴容後重新投入營運，夏季平均入住率達近92%。阿爾卑斯山滑雪度假村Club Med La Rosière已於12月13日竣工落成，印度洋上的Club Med Seychelles度假村亦近乎完工，計劃於2021年1月對外營業。

復星全球合夥人、復星旅文董事長兼首席執行官錢建農表示，樂見集團中國業務迎來全面復甦，隨着新冠肺炎疫苗已在一些國家開始接種，相信各國疫情將趨於穩定，全球休閒度假行業將迎來穩定復甦期。集團會繼續完善現有良好的商業模式和旅遊生態系統，把握機會、堅持創新，並開發更多文化旅遊升級產品，進一步提升其競爭力。

集團提到，除了Club Med外，亦不斷完善旗下其他酒店品牌，包括旗下創新生活方式酒店系列Casa Cook和Cook's Club，將同步拓展海外及內地布局。在歐洲，兩大品牌在現有8家度假酒店的基礎上，近期再新簽兩家新酒店Casa Cook Samos及Cook's Club Hersonissos，並將於明年開業。中國內地方面，2020年下半年簽約的海島頂奢度假酒店、Casa Cook桂山島度假酒店，以及主打城市休閒度假概念的海口Casa City，預計分別於2023年和2024年開業。

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