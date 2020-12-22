瑞波公司遭美監管機構提訴訟　瑞波幣曾瀉兩成

虛擬貨幣近期炒得火熱，不但比特幣創新高，連帶二線貨幣也禾雀亂飛，目前已有炒燶迹象！區塊鏈支付界企業之一的瑞波公司(Ripple)行政總裁Brad Garlinghouse表示，美國證券交易委員會(SEC)打算對Ripple提出訴訟，控告其在發售瑞波幣(XRP)時違反投資者保護法。消息拖累瑞波幣一度冧價近20%，低見0.455美元。

他指出，這宗訴訟將在短期內被提出，Ripple及兩名共同創辦人Chris Larsen、Garlinghouse皆列為被告，指摘這是對整個虛擬貨幣產業和美國創新的攻擊。

回看SEC過去幾年針對多家初創公司提出民事訴訟，指控這些公司在出售虛擬貨幣融資時違反了證券法，並在訴訟中大多數獲勝。然而，這些公司的規模均小於Ripple，而其在2019年的最近一輪融資中，獲得了100億美元(約780億港元)估值，使瑞波幣成為繼比特幣及以太幣後，市值第三大虛擬貨幣。換言之，美國監管當局正開始對「龍頭級」貨幣進行打壓。

Ripple外部法律顧問Michael Kellogg認為，從法律角度而言，上述控告是錯誤。由於美國政府的其他主要部門，包括司法部和財政部的美國金融犯罪執法網文件(FinCEN)已確定瑞波幣是貨幣。因此，瑞波幣的交易不在聯邦證券法範圍內。

之前Ripple也曾因違反美國《銀行保密法》的規定而被罰款70萬美元(約546萬港元)，並向美國加州北區檢察官辦公室額外支付45萬美元(約351萬港元)罰款。

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