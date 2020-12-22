全球股市無懼疫情　總市值突破100萬億美元

日本傳媒整理的數據顯示，雖然新冠肺炎疫情仍然肆虐，但截至12月18日，全球股市總市值達到100.1872萬億美元，比疫情爆發前即2019年底的總市值增加了17%，創下歷史新高，並已超過全球國內生產總值(GDP)的2成。分析警告，全球股市有過熱之虞！

日媒整理金融數據後，發現今年3月因疫情蔓延令全球股市暴跌，當時全球股市總市值大跌至59萬億美元。之後隨着各國推出大規模貨幣寬鬆和財政刺激措施，以及疫苗的研發有所突破，全球股市又再節節上升。

就各產業的股市總市值與2019年底相比，軟體等科技服務業的市值激增57%，在主要產業中名列第1；其次是包括汽車和遊戲相關產品在內的耐用消費品行業，增幅達47%；醫療保健行業也達到28%，排行第3。

至於股市總市值減幅最大的產業是能源業，減幅達17%；大規模貨幣寬鬆政策下利潤縮小的金融業亦減少了5%。

從不同國家和地區來看，美股總市值增加21%至42萬億美元；中國A股總市值增加48%，突破9萬億美元；日本股市市值僅增加10%，達7萬億美元；歐洲股市市值增加6%

隨着全球股市急升，對於股市過熱的疑慮也在上升。國際貨幣基金組織(IMF)預測，今年全球名義GDP將比去年減少4%至83萬億美元。過去，全球股市總市值一直保持略低於全球GDP的水平，可今年已升至超過全球GDP兩成的水平。

作為參考，股市總市值與GDP比例，向來是美國股神巴菲特用來衡量股市是否過熱的指標。

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