中國經濟：監管整頓社區團購　「九不得」新規出台

一是不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。二是不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。三是不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。四是不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。五是不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。六是不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。

七是不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。八是不得非法收集、使用消費者個人信息，給消費者帶來安全隱患。九是不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。

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