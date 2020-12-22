人行︰穩妥推進數字貨幣研發

中國人民銀行發表研究文章，指會穩妥推進數字貨幣研發，運用現代科技手段和支付結算機制，適時動態監管線上線下、國際國內的資金流向流量，使所有資金流動置於金融監管視野，提高金融監管透明度和法治化水平，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。

文章提出，需適應雙循環趨於均衡的宏觀格局，完善以內為主、內外均衡的現代中央銀行貨幣調控框架。又指近年來，隨着經常項目收支基本平衡，匯率彈性明顯上升，市場對人民幣匯率雙向「破七」習以為常，與名義經濟增速對應的貨幣總量增速和宏觀槓桿率變動漸趨合理，貨幣政策自主性明顯增強。

此外，要加快健全市場基準利率和收益率曲線，進一步增強利率調控的主動性，推進資本帳戶雙向開放，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支的自動穩定器作用，加快形成以內為主、內外均衡的開放體貨幣調控框架。

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