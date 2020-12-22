廣南購食品生產公司65%股權 涉7985萬元
2020年12月22日 18:23
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廣南(01203)公布，公司之全資附屬公司作為認購人，與原股東分別有條件同意認購標的公司之註冊資本7,985.72萬元人民幣(下同)及4,000萬元。事項完成後，標的公司將由認購人及原股東分別擁有65%及35%權益。
標的公司為佛山市南海潤圓食品有限公司，由佛山市南海區國有資產監督管理局最終控制，主要從事食品生產，食品經營，生豬屠宰，牲畜屠宰，家禽屠宰，城市配送運輸服務，道路貨物運輸，低溫倉儲，畜禽糞污處理。
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