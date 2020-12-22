個別地產代理行後勤員工明年加薪2.5%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年截至11月，該公司香港住宅部營業額達35.5億港元，較去年同期下跌約2.8%，而首三季，中原香港皆取得盈利，全線後勤已獲發花紅，並決定2021年全線後勤可獲加薪2.5%。

他指出，隨着疫苗普及，料明年經濟將快速復甦，本港住宅樓價有望突破歷史高位。事實上，於新冠肺炎疫情期間，禁聚令使網上搵樓需求增加，該公司過去半年的視頻睇樓瀏覽量已較2019年下半年增加逾2倍。預計未來一年會投資逾1億元於網絡科技研發及發展。

陳永傑預期，明年將增聘多300至500名前線同事，亦打算增設30間分行，主要開設於新入伙屋苑區域，如白石角、啟德及黃竹坑等。現時該公司在港營業員約有5,500名，分行410間。

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