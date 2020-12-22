五龍動力擬20供9 籌集逾2億元
2020年12月22日 18:40
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五龍動力(00378)建議股本重組，把每20股每股面值0.2港元的股份，合併為1股每股面值4元的合併股份。待股本重組生效後，於聯交所的每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為20,000股經調整股份。
另外，公司建議以合資格股東每持有20股已發行現有股份獲發9股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.07元，發行30.38億股供股股份，料淨集資額約2.03億元，擬用於償還尚未償還貸款及債項。
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