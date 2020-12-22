約翰遜就漁業問題提新方案　傳歐盟已拒絕

英國首相約翰遜向歐盟就捕魚業問題提出新建議，以解決雙方的分歧。外媒最新報道指，有兩位歐盟官員透露，歐盟拒絕了英國就漁業問題提出的最新方案。

歐股午市向好，英股升0.12%；德股升0.88%；法股升0.76%。

英國在周一(21日)表示，如果歐盟在其他領域上讓步，英國只會削減1/3歐盟漁船在英國海域獲得的漁獲數量，此前英國堅持要求歐盟削減6成漁獲，不過歐盟只願意減少25%漁獲。

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