新盤UPDATES：133 PORTOFINO大宅逾3162萬沽
2020年12月22日 19:04
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豪宅新盤續獲承接。信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，剛以招標形式售出1座5樓B單位，實用面積1,164方呎，連657方呎天台，單位可享海景，成交價3,162.38萬元，呎價27,168元。
項目至今累售8伙，套現逾2.38億元。該盤為香港首個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，現正開放現樓予準買家預約參觀。
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