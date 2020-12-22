新盤動向：尖沙咀本木再沽特色戶 呎價逾2.7萬

市區一手特色戶有價有市。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木推售以來備受投資者及用家歡迎，繼上周連錄特色戶破頂成交後，剛再透過招標售出2樓A2室特色單位，屬兩房設計，實用面積490方呎，連157方呎平台，成交價1,323.63萬港元，呎價27,013元。

據悉，買家打算購入單位作自用。項目至今累售115伙，佔可發售單位90%，標準兩房戶已全數沽清，套現近11.4億元。當中包括3伙特色戶，最高成交呎價33,574元。

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