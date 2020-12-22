日本前官員：3大問題難吸全球人才　香港問題是契機

外國傳媒報道，日本目前正希望吸引外國人才，將東京打造成全球金融中心，但日本知名經濟學者、日本首相菅義偉增長戰略委員會委員竹中平藏警告，日本薪金競爭力低、稅收高和國際學校短缺等問題，導致該國難以吸引全球人才，並正削弱東京的經濟競爭力，但香港問題為日本吸引金融人才提供機會。

曾在日本前首相小泉純一郎任內，任金融擔當大臣的竹中平藏表示，雖然在日本工作的外籍人士數量有所增加，但日本還尚未真正實現全球化，正削弱東京的經濟競爭力。他更指出，以CRIC周期判斷，日本正處於危機階段，而當局須要對此做出回應。

所謂「CRIC」，它由4個關鍵詞組成：危機(Crisis)，應對(Response)，改善(Improvement)，自滿(Complacency)。

他表示，由於日本退休人員快速增長，金融服務業對於日本的未來而言至關重要，「日本經濟不再快速增長，這意味着勞動收入增長緩慢，如果日本想增加財富，就需要增加資本收入」。如日本三菱日聯金融(MUFG)、三井住友銀行(Sumitomo Mitsui)和瑞穗銀行(Mizuho)的市場交易利潤，在截至今年9月的6個月中合計達78億美元。

不過，不警告，日本銀行業今年的成功可能不會在未來重演，因此日本需要全球人才，在全球範圍內投資其財富，而雖然日本政府養老投資基金管理的資產規模，比新加坡主權財富基金「新加坡政府投資公司」(GIC)大得多，但就人才和投資策略而言，GIC更俱全球性，「日本需要更多全球參與者，要做到這一點，日本需要讓東京成為更具吸引力的商業場所」。

他認為，香港問題為日本吸引金融人才提供了機會，「若日本要加強金融服務，(香港)是非常重要的機會，因為有部分金融服務職能，將會撤出香港」。

在勞動力方面，他希望當前的菅義偉政府能改造日本企業，「很少有日本人能說出他們的專業是甚麼，他們傾向認同『為誰工作』，而不是認同自己的能力，加上大公司正在囤積人才，這可能阻擋新業務增長」。

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