中石油旗下昆侖能源售北京管道公司60%股權
2020年12月22日 19:51
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中國石油(00857)宣布，於2020年12月22日，旗下昆侖能源和國家管網集團訂立股權轉讓協議。據此，昆侖能源已有條件同意出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權，而國家管網集團已有條件同意收購相關股權，基礎交易對價約為408.86億元人民幣，全部將由國家管網集團以現金支付。
是次交易完成後，昆侖能源將不再持有上述公司任何股權。通告稱，昆侖能源將更加專注於天然氣終端業務，集中發展城市燃氣、交通領域LNG利用等業務。
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