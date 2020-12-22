內地金融監管部門肯定香港金融樞紐作用

金管局總裁余偉文（右上圖左二）、中國人民銀行行長易綱（下圖左三）及香港銀行公會主席卓成文（左上圖左七）進行線上會議的情況。

香港金融管理局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，於12月17、21和22日與內地金融管理部門舉行年度會晤。余偉文表示，內地金融管理部門在會面中肯定香港與國際接軌的優勢及金融樞紐的作用，並對香港未來在國家「雙循環」發展格局中繼續發揮積極作用充滿信心。

余偉文向內地金融管理部門介紹了香港金融市場的最新情況，他強調即將過去的一年，縱使面對來自疫情及外圍環境的挑戰，香港的銀行體系仍然保持穩健，聯繫匯率持續有序運作，金融市場各個環節蓬勃發展，反映香港金融體系充滿韌性和機遇。

今年會晤以視像會議方式進行，代表團先後與中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮及中國證券監督管理委員會副主席方星海，就跨境金融合作、金融科技發展、綠色金融等議題進行交流。各方均同意保持緊密聯繫，積極推進以盡快落實各合作項目。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020