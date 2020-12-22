調查指亞洲人對金融科技創新寄厚望

外國媒體對全球逾5,000名受訪者的調查顯示，許多亞洲人及年輕人對金融和環保領域的科技創新寄予厚望，期望新技術有助推動未來經濟成長。多數受訪者也相信，中國內地對國際社會將更具影響力。

根據三家媒體於11月在旗下網站進行的這項調查，在「世界5年後將會變成甚麼樣？」的相關問題中，許多受訪者看好電動車和無現金交易五年內的發展前景。

日本和亞洲其他地區的受訪者都同意，某些國家將在5年內全面實現「無現金化」；年輕一代也對減少溫室氣體的目標充滿信心。

在「電動車銷量5年內將佔全球新車銷量的半數以上」題目中，日經新聞和金融時報的受訪者都表示稍微不同意，但日經亞洲評論的受訪者偏向贊同，凸顯在有車階級不多的亞洲新興市場，人們期望電動車早日普及。

調查結果也顯示，隨着美國的國際影響力下滑，受訪者預料將迎接不穩定的世界。同時，以美國為首的國際秩序正面臨轉變，這項調查的受訪者相信，中國將會更早取代美國的主導地位。

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