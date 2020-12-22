德意志銀行考慮將債券交易員獎金提高一成

外國傳媒報道，德意志銀行正考慮將其固定收益交易員的獎金提高約10%，以獎勵他們在這一年的良好表現。行政總裁Christian Sewing比以往任何時候更依賴交易業務。

消息人士透露，之前的裁員和其他許多團隊削減獎金的舉措將有可能使德銀支付的浮動薪酬略低於去年水平。知情者說，目前還沒有最終決定，而且幅度仍然可能改變。

德意志銀行一位發言人拒絕置評。

隨着疫情導致全球交易量激增，而負利率給其他業務帶來壓力，Sewing愈來愈依賴交易部門來保持其重振計劃的正常進行。現在，這位原本計劃進一步削減交易業務並更多專注於企業貸款的行政總裁，正在保留投銀高層人才需求與監管機構限制薪酬要求之間進行權衡。

Sewing本月曾說，德意志銀行的獎金決定旨在將獎勵卓越的表現，他還將考慮競爭對手的獎金以及該團隊在今年剩餘時間內的表現。

計劃中的獎金平均提高10%左右，將使德意志銀行處於華爾街大行的中間位置。外媒之前的報道顯示，摩根大通和高盛將會把給交易員的獎金最多增加20%，巴克萊考慮提高10%，美國銀行考慮保持獎金池持平。

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