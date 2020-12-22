BioNTech：6周內提供新的英國變種病毒疫苗

英國發現變種新冠肺炎病毒，引起疫苗失效的疑慮。外國媒體報道，德國BioNTech表示，公司能在6周內提供新的疫苗，以應對在英國發現的新冠病毒新毒株。

該公司稱，BioNTech和美國輝瑞製藥聯合研發的疫苗「非常有可能」對新毒株有效，即使需要新的疫苗，他們也可以在6周內就生產出來並提供接種，還透露稱已經開始對新毒株進行測試，預計將在兩周後得出結論。他還補充道，新毒株發生了9處突變，但總體上只有1%的蛋白質發生了變化。

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