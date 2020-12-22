台積電273億赴美開廠獲批　為台近8年最大對外投資

全球晶圓代工「一哥」台積電日前宣布將在美國亞利桑那州投資35億美元(約273億港元)，據報台灣經濟部投資審議委員會審查通過上述計劃，這將會是台灣近8年來最大對外投資案。

台積電計劃在美國設立5納米12吋晶圓廠，預計2024年上半年開始投產，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。

台積電在中國上海與南京各自有晶圓代工廠，美國亞利桑那州新廠將是第3座獨資成立的工廠。

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