【悲情樓市】各類物業連環錄損手　美孚新邨呎價今年次低

變種新冠病毒隨時殺到，二手業主人心惶惶，不惜劈價、蝕錢都要加快出貨。荔枝角美孚新邨有低層單位，降價62萬元後，僅以每方呎11,080元易手，料為今年屋苑呎價次低。事實上，由豪宅以至居屋單位，都連環出現損失個案。

美聯吳志輝表示，受市況拖累，近期美孚新邨放盤業主叫價減幅至少達5%，帶動近兩星期的交投反而增加。上述單位為1期百老匯街21號C室單位，實用面積639方呎，屬兩房間隔，開價770萬元，減價至708萬元沽。若撇除沒有電梯直達的頂層戶，是次成交呎價更為屋苑全年新低。

至於上車盤天水圍嘉湖山莊，中原文家輝稱，項目交投稍為放緩，本月暫僅錄28宗買賣，睇樓量比月初亦跌約20%，但業主叫價暫未見大幅回落。

●歌賦嶺洋房帳蝕逾110萬元

近日二手市再錄「出血」買賣，市場消息稱，上水歌賦嶺龍柏徑雙號屋，實用面積1,315方呎，曾叫價1,550萬元放盤，終以1,450萬元沽出，呎價11,027元。原業主2012年購入，帳面蝕逾110萬元。據了解，同面積洋房10月曾售1,615萬元，是次做價低約10%，而該盤今年暫錄3宗買賣，全部都蝕讓離場。

有消息人士透露，銅鑼灣yoo Residence一個低層戶，市傳以約1,200萬元沽出，呎價2.3萬元，單位約7年帳面貶值逾330萬元。

部分業主寧蝕使費套現。中原梁廣成表示，疫情持續反覆，加上近日節日氣氛開始濃厚，睇樓氣氛轉淡，沙田玖瓏山日瓏閣1座中層B室一房單位，實用面積467方呎，減價後以680萬元易手，呎價14,561元，略低於市價，原業持貨約5年，帳面獲利約7萬元，料屬明賺實蝕。

中原溫詩雁指，馬灣珀麗灣1座高層F室兩房戶，11月底放盤，叫價650萬元，減價13萬元，以637萬元沽，較上月同類做價低3.5%，呎價11,974元，原業主持貨3年，帳面獲利9.7萬元或1.5%。料扣除使費需損手。

●居屋富寧花園慘蝕使費

居屋市場亦錄同類個案。香港置業劉浩勤指，將軍澳富寧花園5座低層戶，為收租物業，在已補價自由市場售590萬元，呎價約9,966元，單位約3年帳面只升值2萬元或0.3%。

●太古城減租達5000元

租賃市場淡季，藍籌屋苑業主都要劈租吸客。鰂魚涌太古城套三房單位減租達5,000元，以每月3.3萬元租出，較上月同類型單位租金低約7%。

中原趙鴻運表示，上述為青松閣高層C室，實用面積897方呎，10月中叫租3.8萬元，由於年近歲晚，業主最終願減租14.3%，呎租37元。據了解，對上一宗同類型單位成交月租達約3.55萬元。據了解，屋苑本月已錄約50宗租賃成交，平均實用呎租約36.9元。

●海怡半島本月錄約14宗租賃成交

香港置業郭詠詩稱，港島另一指標項目鴨脷洲海怡半島，本月錄約14宗租務成交，包括19座低層H室四房戶，實用面積約871方呎，以約3.45萬元放盤10日，即減租約2,500元，區內家庭客睇樓3次，即以約3.2萬元承租，呎租約36.7元。

九龍區情況相若。該行曾家輝表示，大角咀亮賢居高層C室兩房戶，實用面積約555方呎，以約2.1萬元放租3星期後，獲區內客洽詢，議價後減1,500元，以1.95萬元租出，呎租約35.1元。

香港置業文啟光指，長沙灣一號．西九龍1座高層B室，套三房間隔，實用面積約867方呎，放租僅約1周，議價後減約2,000元，以約2.9萬元租出，呎租約33.4元，新租客為家庭客，睇樓3次後決定租用單位。

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