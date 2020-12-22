樓價UPDATES：沙田玖瓏山一房升值7萬　屬明賺實蝕

疫情持續，加上近日節日氣氛開始濃厚，各區睇樓量轉淡，個別業主即使蝕使費都要套現，沙田玖瓏山一房單位，僅以680萬元易手，約5年帳面僅升值約7萬元，料屬明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島12月至暫錄約14宗租務成交，包括19座低層H室，四房間隔，實用面積約871方呎，以每月約34,500萬元放盤10日，議價後減價約2,500元，以月租約32,000元租出，實用呎租約36.7元，新租客為家庭客，見業主願意減租，睇樓3次後決定承租。

●香港仔中心海珠閣極高層2室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以662萬元成交，實用呎價約15,114元，新買家為分支家庭客，原與兄長居住，為準備未來新婚，故一直物色上車盤，斥資入市作自用。

●大坑光明臺1座高層H室，實用面積約616方呎，兩房間隔，望山景，屬罕有放盤，今年11月開始放盤，原業主開價1,350萬元，經議價後減價110萬元或約8.1%，最終以1,240萬元交吉成交，實用呎價約20,130元，新買家為換樓客，本身居於新界，為方便到港島區上班，所以選擇跑馬地大坑道一帶。

●北角維景花園A座低層1室，實用面積523方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約1,030萬元承接，實用呎價19,694元，原業主於2002年7月以245萬元購入上址自住，持貨逾18年至今沽售，帳面獲利785萬元，單位期內升值3.2倍。

●鰂魚涌太古城12月暫錄得50宗租賃成交，平均實用呎租36.9元，其中青松閣高層C室，實用面積897方呎，套三房間隔，10月中叫租38,000元，由於年近歲晚，最終願以33,000元租出，實用呎租37元，租金較對上租約35,500元低。

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九龍區

●旺角奧柏‧御峯2座低層E室，實用面積353方呎，一房間隔，設開放式廚房，望街景，現以600萬元沽出，實用呎價16,997元，原業主於2017年10月以566萬元購入，持貨3年，現沽貨帳面獲利34萬元離場。

●九龍太子道西堂皇閣中層單位，實用面積1,039方呎，套三房間隔，連1車位，吸引用家承接，成交價約1,675萬元，實用呎價約16,121元，原業主於2014年7月斥資1,308萬元連車位入市，是次轉手帳面獲利約367萬元。

●牛池灣威豪花園2座中層E室，實用面積401方呎，兩房1廳間隔，原先開價670萬元，放盤2日，減價50萬元，減幅7.5%，以620萬元沽出，實用呎價15,461元，原業主於2009年購入上述單位，當時作價190萬元，持貨11年至今轉手，帳面獲利430萬元，單位期內升值近2.3倍。

●將軍澳居屋煜明苑C座中層2室，實用面積約608方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價550萬元放售，經議價後減價60萬元或約10.9%，最後以490萬元成交，實用呎價約8,059元，原業主於1996年6月以124.4萬元一手買入，持貨24年轉手帳面獲利約365.6萬元，單位升值近3倍。

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新界區

●沙田玖瓏山日瓏閣1座中層B室，實用面積467方呎，一房間隔，最終以680萬元易手，實用呎價14,561元，原業主於2015年以673萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面獲利約7萬元離場，料蝕使費。

●沙田溱岸8號3座低層D室，實用面積826方呎，套三房及工人套房間隔，日前以1,600萬元易手，實用呎價19,370元，原業主則於2012年以999萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約601萬元離場，單位升值約60.2%。

●東涌映灣園2座中層H室，實用面積約957方呎，套三房連工人房間隔，近日終獲買家以968萬元承接，實用呎價約10,115元，原業主在2015年3月以約750萬元買入，持貨約5年，現沽出轉手帳面獲利約218萬元，賺價約29%。

●東涌區12月累錄74宗買賣，包括映灣園9座極高層E室，實用面積552方呎，兩房間隔，吸引區內分支家庭洽購，原叫價680萬元，累減17萬元，以663萬元易手，實用呎價12,011元。

●東涌東堤灣畔8座高層G室，實用面積813方呎，套三房連儲物房間隔，11月初以1,020萬元放盤，累減50萬元或5%，以970萬元沽出，實用呎價11,931元，新買家為換樓客，區內覓盤多時，見盤源不斷收窄，明年疫苗開始接種，疫情可望受控，預計樓價將反彈，所以加快入市，鎖定換樓成本。

●葵涌新葵芳花園E座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，原業主叫價約650萬元放售，早前調低叫價至約628萬元，吸引外區客洽商承接，議價後終以600萬元成交，實用呎價約14,706元，原業主於1996年8月以約193.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約406.2萬元，物業升值逾2倍。

●屯門居屋翠寧花園3座高層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價520萬元，議價後以494萬元沽出，實用呎價11,462元，新買家為上車客，睇樓一次隨即議價入市。

●天水圍嘉湖山莊美湖居5座高層A室，實用面積629方呎，套三房間隔，於冬至夜獲同區換樓客以660萬元承接，實用呎價10,493元，原業主於2010年4月以228萬元買入，持貨10年，帳面獲利432萬元，單位升值約1.9倍。

●粉嶺花都廣場12月暫錄約5宗買賣，屋苑4座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，議價後以515萬元獲承接，實用呎價13,919元，原業主於2016年以340萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位獲利約175萬元離場，單位升值約51.5%。

●大埔昌運中心富昌閣高層H室，實用面積342方呎，兩房間隔，望街景，原開價550萬元，放盤2個月，減價21萬元，減幅3.8%，獲用家以529萬元承接，實用呎價15,468元。

●馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約518萬元，議價後495萬元易手，實用呎價12,344元。

●馬鞍山居屋錦豐苑A座低層16室，實用面積約647方呎，三房間隔，客人為綠表買家，原本心儀另一單位，惟因業主臨時封盤，故未成功入市，有見此單位間隔合適，火速決定入市，上址原業主於未補價第二市場叫價約628萬元放售，數度議價後以560萬元成交，實用呎價約8,655元。

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