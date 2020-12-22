《香港01》母企出售影院平台業務　套現還債

兩間上市公司股價周二(22日)雙雙收跌，其中南海控股以全日最低位4.8仙收市，較周一(21日)挫2.04%。中國數碼信息股價最多挫半成，全日亦收挫2.5%至3.9仙。

根據公告，目標集團結欠南海控股1.93億港元，而2018和2019年目標集團的除稅前虧損淨額分別為7,647.9萬和140.2萬港元。

是次交易，餘款將由中國數碼以內部資源撥付，南海集團擬將買賣事項所得款項淨額用作一般營運資金及償還部分貸款。南海集團持有中國數碼信息約59.11%股權。分析估計，交易涉及「左手交右手」，目的是為母公司「做好盤數」。

事實上，南海控股今年8月公布，截至今年6月底止半年按年盈轉虧，錄得股東應佔虧損13.1億港元，每股虧損為1.91港仙，繼續不派中期股息。造成虧損主要是期內錄得超過9億港元的商譽減值撥備，同時集團還錄得金融資產之預期信貸虧損按年飆升5.46倍至1.25億元所致。

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