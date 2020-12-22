中證監：堅持金融創新必須在審慎監管前提下

中國證監會黨委周二(22日)召開會議指出，明年是「十四五」開局之年，要做好資本市場工作，強調重點抓好六項工作，其中，着力加強資本市場投資端建設，增強財富管理功能，促進居民儲蓄向投資轉化，助力擴大內需。推動加強多層次、多支柱養老保險體係與資本市場的銜接，續大力發展權益類公募基金，推動健全各類專業機構投資者長周期考核機制。

會議強調，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行，防止資本無序擴張，嚴把IPO入口關，完善股東信息披露監管，加強監管協同和信息共享，避免監管真空。堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰、持久戰，進一步完善風險監測、預判和應對處置機制，切實維護股票市場、期貨市場平穩運行。持續推動債券違約、私募基金等重點領域風險有序緩釋，守牢不發生系統性金融風險的底線。

同時，着力完善資本市場支持科技創新的體制機制、積極發揮資本市場樞紐功能，促進暢通貨幣政策、資本市場和實體經濟的傳導機制、深化資本市場改革開放，持續加強基礎制度建設。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020