太睿國際獲溢價約49.44%提全購

於緊隨完成後，要約人及其一致行動人士將擁有公司現有已發行股本約43.66%。要約人將須根據收購守則規則26.1，就要約人及其一致行動人士尚未擁有之所有已發行股份提出有條件強制性現金要約。

每股要約股份1.345元，較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.9元溢價約49.44%。要約人由段洪濤先生及段春超先生最終分別擁有99%及1%。

公司將向聯交所申請自2020年12月23日上午9時正起恢復股份買賣。

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