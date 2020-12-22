IMF：歐元區復甦或較預期慢　需更多刺激措施

國際貨幣基金組織(IMF)表示，由於新冠疫情復發席捲歐洲，歐元區2021年的經濟復甦力度可能弱於先前預期，因此可能需要更多刺激措施。

IMF警告，進入新的一年，經濟面臨的風險仍然偏向下行，反彈的時機取決於新冠疫苗的推出速度和有效程度。另外，各個國家和歐盟層面前所未有的政策反應幫助緩解了危機的影響。

該組織在與歐元區成員國就共同政策進行會談後發表的報告中表示：「除非未來幾個月疫情出現重大轉機，否則經濟活動的復甦將比預期緩慢。」進一步的財政支持將是有必要的，各國政府應「探索方案來強化當前的財政規則」。

目前而言，基金組織持對有19個成員國的歐元區今年經濟萎縮8.3%、明年成長5.2%的預期。

國際貨幣基金組織警告，復甦更緩慢容易造成長期的「疤痕」，並在未來為歐元區帶來壓力。IMF還補充，英國和歐盟之間就英國脫歐的緊張關係增加了不確定性。英國定於本月底離開歐盟關稅區，但關於此後的貿易安排，雙方仍未達成任何協議。

意大利和奧地利實施了新的封鎖措施以遏止疫情蔓延，而英國則面臨新冠感染病例激增和一種新的病毒變種，導致多個國家加強對與英國之前人員往來的限制，打擊了人們對經濟快速復甦的期望。

IMF建議歐元區維持對銀行的資本減免和留存措施，直到經濟良好復甦。

關於通貨膨脹，IMF表示，「預計通脹只會緩慢上升，在預測期間，大部分時間將維持在歐洲央行的中期目標水平之下」，又對歐洲央行本月宣布的額外貨幣刺激措施表示讚賞，但警告稱可能需要進一步的支持措施，尤其是在經濟出現下行風險時。

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