夜市UPDATES：道指挫近200點回穩　Apple飆4%

新冠肺炎變種消息繼續打壓市場氣氛，美股早市再現跌勢，道指一度挫近200點，目前報

30,091點，跌124點或0.41%；標指報3,694點，跌0.01%。

蘋果公司升幅擴大至4.39%，科技股權重的納指報12,832點，升89點或0.71%，兼創新高。

港股期指夜市報26,135點，跌5點，高水16點。

世界衛生組織的專家在內的許多專家表示，輝瑞和Moderna的冠狀病毒疫苗可能會有效抵抗這種新變異。Moderna早段卻跌5.39%。

數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長終值為33.4%，升幅高於初步估計和市場預期的33.1%，亦較第二季收縮31.4%顯著反彈。

【22:30】美國國會通過財政刺激方案，但市場繼續關注全球疫情發展，道指周一收市倒升37點後，今日(22日)早段偏軟，跌74點，至30,142點；標指跌3點，至3,691點；以科技股為主的納指跌44點，至12,786點。

CFRA投資策略員Sam Stovall對年底的「聖誕升市」感樂觀，儘管英國疫情對大市構成短期風險，但相信整體經濟環境仍意味新一輪牛市仍在穩步推進。他將聖誕升市的涵蓋範圍，定為今年最後5個交易日加上明年首兩個交易日，同時亦關注新一年首5個交易日的大市表現。

Stovall指出，標指自1945年(技術上標指於1957年成立，但其前身是一隻追蹤400家公司的指數)以來，每年平均回報為9%。若出現聖誕升市，標指於新一年平均年回報為10%；若僅於新一年首5個交易日上升，標指該年回報為12%；而若兩個時段都出現升市，平均回報升至13%。相反地，若兩個時段都沒有出現升市，將意味新一年表現較差。

個股消息方面，居家健身器材公司Peloton同意斥4.2億美元收購商業健身器材公司Precor，是該公司迄今最大宗收購案。疫情下人們更多地在家健身，Peloton今年銷售急升，但產量一直難以跟上，是次收購有助該公司增加美國廠房面積，能更快地交付產品，股價早段急升9.8%至158.64美元。

電動車生產商特斯拉(Tesla)周一進身標指成分股首個交易日，股價即大插6.49%。分析認為，Tesla除了本身估值被指過高、指數基金追貨告一段落外，更令投資者擔心的是長遠競爭加劇。該公司股價今日早段續跌0.5%至646美元。

蘋果公司(Apple Inc.)據報最快2024年推出俗稱「iCar」的電動車，股價早段升1.9%至130.72美元。

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