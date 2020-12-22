【產經評論】疫變正榨乾經濟　股災清算日近了

英國新冠肺炎病毒變種仍在發酵之際，傳來台灣打破逾250天本土零確診紀錄，實非好兆頭！相反，全球股市總市值近期迭創新高，與被疫情陰乾的實體經濟大大脫鈎，反映金融市場風險正不斷累積，投資者必須提防今次病毒變種會快速擴散至失控，足以引爆金融危機，並對各大央行的貨幣政策造成前所未有的挑戰。

面對人類束手無策的瘟疫，多國只能頒布緊急旅行禁令，禁止英國客運航班到境，雖然凡事反應慢幾拍的世界衞生組織向市場派定心丸，指未有證據顯示新冠病毒變種加劇了疫情的嚴重性，但以其公信力而言，實難以服眾，且全球在防疫及研發疫苗工作上得不到充分合作，焉能倉卒下定論？反而，愈來愈多專家警告，今次在英國發現的變種病毒傳染率高，現有的疫苗未及應對，且變種病毒可能已在美國甚至亞洲散播，聽罷頓時令人心裏一寒。

禍不單行的是，過去近一年在防疫工作上表現出色的台灣，昨竟傳來本土個案，台灣股市亦為之震盪，意味防疫「冠軍」又如何？香港既人口高度密集，又有如斯無能的政府，股市當然跟隨腳軟。此外，日本、南韓、內地、新加坡、澳洲等也以跌市作結，足見疫情突現重大不確定性，使市場期盼明年經濟復甦的憧憬可能又再幻滅！

事實上，月底就是歐美的聖誕新年旺季，而明年1月底就是中國2月農曆新年前的春運高峰期。換言之，未來兩個月正是全球人口大規模流動的旺季，偏偏撞正病毒變種，只要有少許地方的民眾不聽話四處逃竄的話，必然會拖累全球大爆發，猶如今年首季的超級混亂恐慌場面又會重現眼前。

回看3月全球金融市場暴跌，各大央行全力祭出救市措施，包括聯儲局實施零息兼無限量放水和購買企業債，成功穩定市場信心，讓金融市場快速止跌反彈，眼前全球股市在海量的貨幣供應下，總市值已膨脹至逾百萬億美元的歷史新高，惟商業景氣沒有最差，只有更差，全球航空客運業依然死寂，大量企業看不見盈利前景，更多的工人失業。股市的熾熱與實體經濟的冰封各走極端，但各國的財赤已明顯惡化，應對重大金融系統性風險的能力顯然已非今年初的狀態。

若以「股神」巴菲特一向主張的指標來衡量金融市場風險，目前已呈嚴重高估，根據往績，大冧市之日正在倒數。正所謂「人算不如天算」，與其再胡亂入市，倒不如認真看待變種病毒所帶來的經濟惡果！

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