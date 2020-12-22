新股專輯：哈薩克斯坦鎳鈷礦業遞交主板上市申請

哈薩克斯坦鎳鈷礦業公司Battery Metals Technologies Ltd.向聯交所遞交主板上市申請，獨家保薦人為RaffAello Capital。

該公司旗下Gornostay項目持有的採礦權涵蓋採礦許可證面積為34.86平方公里。根據JORC規範(澳大利亞規則的礦產資源及礦石儲量的礦產勘探結果報告)，截至2020年11月底，該項目估計的礦產資源為1.06億噸礦化物，包括47.03萬噸鎳及3.23萬噸鈷兩種控制資源，而推斷資源達2,410萬噸礦化物，隨繼續在Gornostay項目進行勘探工作，預期資源量將繼續增加。

該公司尚未開始商業化生產，故未有收入，預期2021年年底達到每年100噸產能。截止2020年9月底9個月，虧損擴大至128.2萬美元，2019年虧損為16.3萬美元；盈餘總額按年增加8.44%至252.9萬美元。

集資所得將用於為Gornostay項目開發撥資，以及營運資金及一般企業用途。

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