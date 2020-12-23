東方日報B1：港股驚染疫　恐碌落25100點

正當市場以為各國關卡有望在疫苗面世後陸續解封，加快全球經濟復甦之際，英國卻驚現傳播率更高的新冠肺炎變種病毒株，嚇窒環球股市，尤其台灣在超過250天零本土確診後首被攻陷，旋即令市場憂慮變種病毒已殺到香港、甚至蔓延全亞洲，拖累亞太區股市周二幾乎全面受壓，港股曾瀉逾300點，失守26,000點大關，最差恐下試25,100點；日、韓、台股亦挫1%以上。

恒指周二(22日)低開45點後一度轉漲58點，惟午後走勢隨着台灣出現疫情而急轉直下，低見25,998點，全日跌0.71%或187點，報26,119點。國企指數跌17點或0.17%，收報10,384點；科技指數收報8,186點，升26點或0.33%。

港股周二總成交縮減至1,240.84億元，沽空比率約11.04%，「北水」透過港股通淨買入亦減至6.85億元。

被外界視為「防疫冠軍」的台灣零確診紀錄告終，當地周二錄得自4月中以來首宗本土個案，拖累台股收市前急挫，收跌1.44%，報14,177點，早前受惠疫情的重磅股重挫，聯電、旺宏、大立光跌3%。

根據當地分析指，市場仍然需要時間消化疫情負面消息，短期對台股持保守態度。

鄰近地區日本股市亦收跌1.04%，報26,436點。分析師指出，雖然世界衞生組織及專家均表示疫苗對變種病毒仍有效，但日本投資者仍擔心情況尚未釐清，同時也憂慮新的封鎖措施將對經濟造成負面影響。

南韓疫情同樣未受控，當局宣布禁止5人以上集會，加劇韓股跌勢，收挫1.62%，報2,733點，創12月8日以來新低紀錄。印尼、新加坡、澳洲、菲律賓等通通報跌。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉稱，變種病毒株傳播失控的消息困擾投資市場，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)曾升至28.7的近期高位，反映市場偏向恐慌。

她指出，大型科技股向上動力減弱，同時舊經濟股受疫情拖累升勢受阻，限制港股的上升空間，提醒投資者需留意恒指的下行風險，若要完全補回11月初留低的下跌裂口，恐將跌至25,100點以下。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，假期前成交額將大幅減少，加上市場擔心外圍疫情反覆，或出現較多獲利回吐情況，導致恒指較容易下試低位，亦有機會出現更深調整，低見25,800點。惟他補充，由於交投淡靜，恒指出現大跌的機會較低。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020