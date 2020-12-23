歐股收市回穩　阿斯利康跌逾1%

經歷周一(21日)暴跌後，歐洲股市周二(22日)收市回穩。英國富時100指數收報6,453點，升36點或0.57%；法國CAC指數收報5,466點，升73點或1.36%；德國DAX指數收報13,418點，升171點或1.3%。

英國第三季經濟增長意外向上修定，按季增長16%，是有紀錄以來最大升幅，然而隨着12月31日最後期限的臨近，英國和歐盟在脫歐後的貿易關係上仍然陷入僵局，關於漁業等問題使談判陷入困境。

承受巨大財政壓力英國航空公司easyJet宣布，空中巴士公司同意推遲22架飛機的交付。easyJet股價反彈2.35%。

阿斯利康公司表示，哮喘病新藥Tezepelumab進行的為期48周的3期臨床試驗沒有達到主要成果。阿斯利康股價收跌1.51%。

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