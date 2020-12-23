拜登陣營施壓歐盟　暗示應暫緩中歐投資協定

外媒報道，由於中國未能解決強迫勞工問題，歐盟與中國在達成投資協定方面遭遇更多反對聲音，歐盟面臨越來越大的壓力，要求其放緩與中國達成協議。

美國候任總統拜登的國安顧問Jake Sullivan周一(21日)在社交媒體中引述了一篇有關擬議的中歐投資協定的報道，他還呼籲「就美國和歐洲盟友對中國經濟做法的共同關切，儘早與歐洲伙伴進行磋商。」

德國墨卡托中國研究中心主任Mikko Huotari表示，達成中歐投資協定對於中國將是一個「象徵性勝利」，大西洋兩岸未來可能更難以就中國問題結成統一戰線。

中歐雙方都把今年年底設為最後期限，但如果北京拒絕就勞工問題等關鍵要求做出讓步，談判可能仍會失敗。歐洲議會12月17日通過決議 ，譴責中國在新疆使用強迫勞工，並呼籲該投資協定包括有關遵守禁止強迫勞動行為的國際公約的承諾。

幾位歐洲議員和中國問題分析人士表示，他們擔心歐盟，尤其與中國貿易關係最深的德國(歐盟輪值主席國)為了趕在年底前達成協議可能將勞工問題置於一邊。他們敦促歐方推遲與中國的談判，先和拜登政府就共同的對華策略進行磋商。歐洲議會對於批准任何中歐協議有發言權。

擔任歐洲議會貿易委員會主席的德國社民黨黨員Bernd Lange表示，儘管存在此類擔憂，但協議似乎正接近達成，這點「顯然令人擔憂」。

他在社交媒體上說：「貿易政策不是孤立事件。如何解決強迫勞動的問題將決定協議的命運。」

中國外交部長王毅周一在與歐盟國家大使以及歐盟駐北京代表團團長Nicolas Chapuis的午餐會上討論了中歐協議談判事宜。歐盟在一份聲明中指出，正在進行的會談取得進展，雙方「保持接觸以解決懸而未決的問題」。

外交部發言人汪文斌周一在新聞發布會上說，「目前談判已進入最後階段。相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能夠實現雙方領導人確定的談判目標」。

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