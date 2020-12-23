紐約期金收跌0.7%　下試1870美元關

美元持續反彈，拖累國際金價周二(22日)受挫，紐約2月期金收報每安士1,870.3美元，跌12.5美元或0.7%，連續兩日下挫，並創兩周以來最大單日跌幅。美匯指數報90.68，升0.71%。

渣打分析師Suki Cooper表示，美元強勢限制了金價升幅，相信踏入2021年，金價傾向上行走勢，主要由於美國聯儲局持續寬鬆貨幣政策，以及美元偏軟等預期因素，但年底前金價可能會有部分獲利回吐。今年以來，國際金價已經累升23%以上。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020