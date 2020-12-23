拜登：美國需要更多資金來應對疫情

美國候任總統拜登周二(22日)發表講話稱，美國為應對新冠肺炎疫情的刺激措施在延遲數月才獲得通過並不理想，又強調美國「需要更多資金來應對今場疫情」。

拜登稱，對抗疫情的「最黑暗的日子」仍然持續，指他將在明年初上任後帶領政府提出更多應對疫情的計劃。

他警告說，美國的疫苗接種計劃可能是國家「最大的經營挑戰之一」，並敦促民眾盡最大努力遏制病毒傳播，直到廣泛接種成功為止。

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