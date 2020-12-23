美股收市：道指挫200點　納指創新高

美國國會通過財政刺激方案，但市場繼續關注全球疫情發展，美股周二(22日)個別發展。道指收報30,015點，跌200點或0.67%；標指收報3,687點，跌7點或0.21%，連跌3日；納指收報12,807點，升65點或0.51%，創收市新高。

CFRA投資策略員Sam Stovall對年底的「聖誕升市」感樂觀，儘管英國疫情對大市構成短期風險，但相信整體經濟環境仍意味新一輪牛市仍在穩步推進。他將聖誕升市的涵蓋範圍，定為今年最後5個交易日加上明年首兩個交易日，同時亦關注新一年首5個交易日的大市表現。

Stovall指出，標指自1945年(技術上標指於1957年成立，但其前身是一隻追蹤400家公司的指數)以來，每年平均回報為9%。若出現聖誕升市，標指於新一年平均年回報為10%；若僅於新一年首5個交易日上升，標指該年回報為12%；而若兩個時段都出現升市，平均回報升至13%。相反地，若兩個時段都沒有出現升市，將意味新一年表現較差。

美國候任總統拜登周二發表講話稱，美國為應對新冠肺炎疫情的刺激措施在延遲數月才獲得通過並不理想，又強調美國「需要更多資金來應對今場疫情」。

個股消息方面，居家健身器材公司Peloton同意斥4.2億美元收購商業健身器材公司Precor，是該公司迄今最大宗收購案。疫情下人們更多地在家健身，Peloton今年銷售急升，但產量一直難以跟上，是次收購有助該公司增加美國廠房面積，能更快地交付產品，股價全日升11.65%，收報161.21美元。

電動車生產商特斯拉(Tesla)周一進身標指成分股首個交易日，股價即大插6.49%。分析認為，Tesla除了本身估值被指過高、指數基金追貨告一段落外，更令投資者擔心的是長遠競爭加劇。該公司股價周二跌1.46%，收報640.34美元。

蘋果公司(Apple Inc.)據報最快2024年推出俗稱「iCar」的電動車，股價收報131.88美元，升2.85%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020