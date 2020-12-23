馬斯克：曾考慮出售Tesla予Apple　惟庫克拒絕參加會議

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克周二(22日)在社交媒體中表示，在旗下電動車Model 3計劃最黑暗的日子期間，他與蘋果公司(Apple Inc)行政總裁庫克進行了會談，討論了蘋果公司收購特斯拉的可能性，當時特斯拉的市值僅為現時的10分之1，但庫克拒絕參加磋商會議。

Tesla股價周二收報640.34美元，跌1.46%，市值逾6,000億美元。蘋果公司收報131.88美元，升2.85%，市值約2.24萬億美元。

事實上，近期股價急升的Tesla周一正式進身標指成分股，但分析認為Tesla本身估值過高，加上指數基金追貨告一段落外，股價未來恐將受壓。更令投資者擔心的是長遠競爭加劇，適逢蘋果公司據報最快2024年推出俗稱「iCar」的電動車，勢成為強勁的競爭對手。

Tesla周一正式獲納入標指成分股後，成為指數內第6大權重股。標普道瓊斯指數公司高級指數分析員Howard Silverblatt指出，Tesla在納入標指的一刻，佔指數比重1.7%，僅稍低於Facebook，惟高過「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，而Tesla股價每上升或下跌11.11美元，標指將有1點變動。高盛分析員最近亦估計，Tesla會加劇標指的波動性。

不少市場人士指出，Tesla股價脫離基本因素。Silverblatt也表示，指數基金在上周五交易日結束前吸納約900億美元股份，同時拋售金額相若的其他股份。如今調整已結束，令其股價頓失重要支持。

有市場人士將現時的Tesla與雅虎於1999年12月納入標指成分股相提並論，當時後者市值僅與見頂日子相差不足一個月。JonesTrading首席市場策略員Michael O'Rourke警告，雅虎與Tesla雖身在不同環境，但共通點是太多資金追捧未經過考驗的業務，認為這絕對是投機狂潮。即使是Tesla大好友、著名投資者Ross Gerber亦在社交媒體表示為穩陣計，建議大家沽出Tesla股份獲利。

更重要是，Tesla即將面對「巨人級」對手！外媒報道，曾成功顛覆手機產業並擁有龐大資源的Apple，亦謀在電動車市場分一杯羹。Apple自2014年便開始名為「Project Titan」的電動車開發計劃，期間一度收縮至集中研發軟件並裁減大批研發團隊人員。惟隨着科技進步，Apple除了已自研晶片外，最新報道更指其目標在2024年推出採用一種「突破性」電池設計的iCar，可大大降低電池成本及增加續航能力，並會使用Apple自行研發的自動駕駛技術，產品主攻大眾化的消費者市場。

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