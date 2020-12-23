【專家點評】王昕媛：港股明年看高一線

我們對於2021年港股看高一線。第一，港股人氣回歸。我們回溯2007年至今的港交所的日均成交量數據，我們發現，在2009至2014年間，日均成交在657億港元，在2018至2019年間，日均成交在977億港元，在2020年以來，日均成交在1,247億港元。這三組數據說明，港股人氣回歸。

第二，人氣回歸的本質是因為港股質量提升，新經濟佔比提升。根據Datastream的數據，1973年新經濟佔比僅為5%，2010年25%，2020年佔比提升至60%。這個不僅僅是指數調整帶來的，還包括來自交易規則，IPO上市規則的改進。具體來看，第一，主板上市規則改革：將允許不同投票權架構的新興及創新產業發行人上市；同時將允許尚未盈利或者未有收入的生物科技發行人上市。第二，設立新的第二上市渠道：港交所建議修訂現行有關海外公司的《上市規則》條文，設立新的第二上市渠道，吸引在紐約證券交易所或納斯達克、又或在倫敦證券交易所主市場的「高級市場」分類上市的新興及創新產業發行人來港。第三，創業板上市規則改革：強化上市要求、提升轉板門檻，使得創業板與主板的上市要求更為接近；將創業板定位為獨立於主板之外為中小企服務的市場，而不再僅僅是轉往主板的「踏腳石」。

第三，投資者變了，南下資金對於港股市場的意義重大。港股通開通以來，累計流入已經達到1.5萬億人民幣；2020年年初至今規模是2019年全年的2.5倍。2014年及2016年滬港通、深港通陸續開通，南下資金的淨流入規模也逐年攀升，6年內累計淨買入攀升至1.5萬億人民幣。2018年出現小幅淨賣出，2019年南下資金淨流入規模就高達2,229.9億人民幣，而2020年年初至今更是歷史新高，港股通累計淨買入規模達到5,562.2億人民幣，是2019年全年規模的2.5倍。此外，南下資金在對新經濟板塊的增持在逐年抬升，例如2020年初至今電信服務增持144.5%，而2018年僅增持20.8%，可選消費和必須消費2020年分別增持55.3%和81.9%，醫療保健增持67.4%。而對公用事業、外資銀行等的增持速度下降。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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