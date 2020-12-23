【專家點評】鄭勤龍：港股短線牛皮反覆為主

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷水解》變《坤為地》之中。在易經，「水」性向下流，而「地」則為地勢最低處，今「解」卦帶有「水」的元素，而「坤為地」卦則帶有「地」的元素，因此若將其意象應用於港股的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢仍以偏淡為主。

承接上周預示港股在短期內的沽壓仍然不輕的《坎為水》變《風澤中孚》卦，恒指上周三在26,421點開市，翌日指數高見26,678點後便連日回落以陰燭收市，昨日大市更一度跌穿26,000點，還幸最終能夠修復失地，只下跌了187點，收報26,119點，可說是應驗了沽壓不容忽視的「坎為水」卦象。

「解」卦有緩解之意，《序卦傳》曰：「解者緩也。緩必有所失，故受之以損。」按序卦傳的排序，繼「解」卦之後便是「損」卦，反映大市在短期內的向上動力仍然不足。

「坤為地」卦為大地之象，大地上表面的起伏幅度相對於高山為少，因此預示港股短期內大部分時間的走勢或會以偏向牛皮上落格局為主。

玄學金融家 鄭勤龍

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