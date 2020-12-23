康寧傑瑞製藥再獲美FDA授予孤兒藥資格

ODD源自1983年《孤兒藥法案》，是美國FDA鼓勵開發用於治療在美國患病人數低於20萬人的罕見疾病的創新藥措施。凡獲得ODD的候選藥物，有機會獲得7年市場獨佔權，以及美國FDA提供的稅收減免、生物製品許可證申報費減免、處方藥用戶費用減免、研發資助、方案協助和快速監管審批通道等一系列配套支持政策。

GC/GEJ是一個全球性的健康問題。GC/GEJ是全球第5大常見癌症，也是全球癌症死亡的第3大原因。全世界每年約有95萬例新發病例、72萬例死亡病例。根據1975至2017年SEER癌症統計數據，美國GC/GEJ的年患病人數估計為116,525。氟尿嘧啶類和鉑類化療藥物是常用的一線治療。可選的二線和後線治療包括紫杉醇聯合雷莫盧單抗、紫杉醇、多西他賽或伊立替康單一療法和最佳支持療法，客觀緩解率約為15-25%。二線中位生存期僅有8至9個月，後線中位生存期僅4至6個月。

KN026和KN046是集團自主研發並全權擁有的雙特異性抗體創新藥，兩種藥物在單藥臨床試驗中均顯示出良好的安全性、耐受性和抗腫瘤療效，由研究者發起的一項KN026+KN046聯合療法臨床試驗取得了優異的療效。

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