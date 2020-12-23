【專家點評】陳正犖：中小型股明年有望追落後

2020年初公眾健康危機席捲全球，3月和4月大部分地區推出封鎖措施，導致重大經濟損失，並結束了近代最長經濟擴張周期(2009年7月至2020年2月)。不過，疫情是突如其來的外在衝擊，與過去典型衰退相比，今次經濟或恢復得更快及更強勁。

投資者對疫情的反應，導致股票回報非常分化。特別是受惠於疫情的「在家概念股」，包括與在家工作需求相關的股份，今年整體升了四成半；相反，對傳統經濟周期較敏感的股份，仍累跌三成半(截至2020年11月20日)。

2021年初，疫情可能繼續對經濟造成挑戰，與社交距離較密切的行業例如旅遊業或仍羸弱，但對於2021年餘下時間，我們有很大的信心，相信經濟活動會更廣泛地回穩。2021年中，更多有效疫苗有望在成熟國家面世和大規模生產，全球經濟預計在2021年下半年恢復急劇擴張。2020年環球經濟料衰退3.9%，2021年或增長5%。

因此，我們提高了環球股票的偏好，看好歐洲、亞洲、日本、拉丁美洲和全球中小型股票。在美國，我們對大型股持中立態度，考慮到估值不再便宜，較偏好於中小型股，他們或追落後。疫情過後，增加對亞洲、歐洲和拉丁美洲股票的配置，亦可以捕捉全球貿易已經急劇反彈的正面影響。適度投資房地產投資信託(REITs)，還可以提高組合多元化程度，並增加創造收益的資產。

由於2020年表現相當分化，傳統周期股和中小型股可能會受惠於資金轉換籌碼，因為他們或受經濟復甦刺激。從長遠來看，我們的策略是維持「不可阻擋的趨勢」作為核心投資主題，包括亞洲崛起、人口老化及具顛覆性的數碼發展。其餘值得留意的長期趨勢還包括，重要性日益提高的氣候變化和ESG(環境、社會及管治)投資。隨着不同國家努力實現綠色環境，關注氣候變化投資策略，可以把握經濟轉型中的潛在回報。

由於全球四分之一債券孳息率陷入負數，我們建議投資者進一步調低環球債券比重。在債券組合當中，可以個別地選擇高收益債券及新興市場債券，他們將受經濟復甦所支持。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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