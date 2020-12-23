【市前重點睇】道指挫200點　油價續跌

●踏入亞洲時段，美匯指數升至90.53；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.5396；美元兌日圓報103.51；歐元升上1.2185；英鎊見1.3400。金價徘徊於1,864美元。布油跌穿50美元；紐油報46.84美元。道指期貨升逾40點。

●美國候任總統拜登周二(22日)發表講話稱，美國為應對新冠肺炎疫情的刺激措施在延遲數月才獲得通過並不理想，又強調美國「需要更多資金來應對今場疫情」。

●即月恒生指數夜期收報26,118點，跌12點，低水1點，成交12,377張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,053點，跌66點或0.25%。

●紐約2月期油收報每桶47.02美元，跌95美仙或1.98%；布蘭特2月期油收報每桶50.08美元，跌83美仙或1.63%。

●紐約2月期金收報每安士1,870.3美元，跌12.5美元或0.7%，連續兩日下挫，並創兩周以來最大單日跌幅。

●國際貨幣基金組織(IMF)表示，由於新冠疫情復發席捲歐洲，歐元區2021年的經濟復甦力度可能弱於先前預期，因此可能需要更多刺激措施。

●英國富時100指數收報6,453點，升36點或0.57%；法國CAC指數收報5,466點，升73點或1.36%；德國DAX指數收報13,418點，升171點或1.3%。

●美國第3季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長終值為33.4%，升幅高於初步估計和市場預期的33.1%，亦較第2季收縮31.4%顯著反彈。

●美國11月二手樓銷售按月跌2.5%至以年率計669萬間，與市場預期的670萬間相若，是連升5個月後首次下跌，主要因供應減少影響銷售。

●電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克周二在社交媒體中表示，在旗下電動車Model 3計劃最黑暗的日子期間，他與蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克進行了會談，討論Apple收購特斯拉的可能性，當時特斯拉的市值僅為現時的1/10，但庫克拒絕參加磋商會議。

●恒生指數有限公司改革諮詢，成分股擬增到65至80隻，股權重上限由10%降至8%。該諮詢截止日期為明年1月24日，預計明年2月有結果。

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