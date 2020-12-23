匯付天下獲3董事溢價26%私有化並將股份除牌　今復牌

計劃股東每持有1股計劃股份，可選擇收取現金3.5港元，或選擇收取要約人2.709677股新股份，作為註銷代價。註銷代價將不會增加。現金選擇之下的每股計劃股份3.5元的現金代價，較最後交易日收市價每股2.76元溢價約26.81%。建議所需現金最多約為12.52億元。

要約人認為，建議為計劃股東提供機會，透過選取股份選擇，讓其可繼續投資於公司基於聚合支付的數字化解決方案服務平台，而選擇現金方案，則建議為計劃股東提供按高於現行股價的溢價變現彼等於公司投資的機會。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020