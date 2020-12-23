【股民熱話】港股圓頂派發？大跌市快來臨？

港股自10月底在24,000點水平上升，雖然螞蟻集團上市計劃臨埋門失拖，但未影響港股升勢，恒指在11月下旬一度突破27,000點關，之後轉在26,000點水平反覆。周二(22日)恒指一度失守26,000點關，惟尾市跌幅收窄，收報26,119點，跌187點。走勢上，港股有轉弱迹象，要是長假前交投轉靜影響承接力，若短線確認失守26,000點關，估計仲有得跌！

技術上，上周恒指10日線失守20日線，已是一個利淡訊號，再加上如今正在考驗11月上旬的上升裂口位(25,800至26,000點水平)，若短線此位一失，基本上可確認港股完成為時逾月的圓頂派發，向下兩大支持位在25,000及24,000點關。

不過，宜留意今次港股調整，成交縮減，理論上沽壓並非想像中大，暫可看待成短期調整，未有大散水之虞。畢竟仲有大把中企排隊來港上市，若然港股大冧，那不少中企的海外融資計劃都會受到影響。

再講，冷不防12月全球疫情又再闖高峰，至少明年首季，各主要央行都不可能「收水」，更要繼續加大放水力度支持經濟，市場流動性維持充裕，股市的基本面仍然有利，故宜平常心看待短期調整。以恒指高位27,000點計，相信落到25,000點邊或樓下，會有資金進場撈貨。板塊方面，可關注傳統產業股，如內銀、內險及內地消費股等。

但當然，要判斷後市變化，除咗睇技術走勢，仲要注意宏觀風險因素變化。首先，須關注英國的新冠病毒變種，會否在全球大規模擴散；其次是特朗普在1月下旬新舊政府交接前，會否掀起事端圖翻盤；第三是香港的政經局勢變化。若然呢三大重要風險因素突然生變，股民就要懂得及時減倉離場，規避風險。

東網產經專欄作者 帥哥

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