重慶鋼鐵訂融資租賃合同　涉資12億人民幣

相關的租賃物為公司煉鋼廠生產設施、設備等，租賃金額12億元，合同簽署時的租賃利率為每年4.5125%。

公司表示，將利用現有生產設施、設備進行融資租賃業務，能有效降低融資成本、拓寬融資渠道，使公司可獲得生產經營所需的資金支持，有利生產經營發展。

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