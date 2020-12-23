【專家點評】陳錦興：中金公司具品牌效應估值合理
2020年12月23日 08:15
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2020年內地券商股雖然並非矚目的焦點板塊，但其實已是跑贏恒指國指的中資金融股，整體表現不算差。中金公司(03908)股價更屬最為硬淨者，過去五個月，均處於高位橫行，整固待變。顯然，市場對其投行業務、強勁品牌及盈利增長能力，頗具信心，因此在估值上相對同業保持一定溢價。近期有資金流入，短線或再現向上動力。
有報道指中國銀行間市場交易商協會，日前已批准中金公司在內的五間券商，可在銀行間市場獨立開展非金融企業債務融資工具主承銷業務，為非銀行機構首次以獨立主承銷商的身份進入銀行間債券融資市場。消息實屬正面，中金在債券承銷表現不俗，獲獨立開展業務的地位，將有助做大其債券承銷業務。
此外，內地實行新股註冊制，加上中概股回流，未來中港兩地新股業務可持續增長，而中金在IPO等各類投行業務有良好往績及品牌，預期未來中金的IPO項目管線將更為豐富。其他業務如經紀佣金及財富管理等，將受惠內地資本市場的進一步開放及外資的持續流入。
中金首三季淨利潤為48.9億，按年增長56%，預期明年增長勢頭持續。值得留意的，是大型平台股短期受監管及反壟斷的風險影響而受壓，內地券商股有條件受惠資金的分流，因其未來盈利仍有增長空間，估值亦並不昂貴。建議18.5元吸納，目標價21元，跌穿17元止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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