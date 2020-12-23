【專家點評】陳樂怡：寶尊電商值得關注

展望港股後市，英國新冠肺炎病毒變種，引發市場恐慌，再加上美國商務部再將與中國軍方有聯繫的企業列入黑名單，A股捱沽，恒指周二一度失守26,000點。整體而言，臨近年底，大市成交偏向淡靜，資金只是集中在新股及半新股炒作，預期恒指表現乏力，後市於26,000點好淡爭持。

公司第三季收入年增22%至18億元人民幣，總淨利潤則年增55%至9,150萬元人民幣。因公司主要服務目標客戶為大型知名品牌，預計受惠今年疫情封鎖外遊停止而增加的品牌消費。雖然近期政策收緊電商平台監管，但我們預期寶尊因主要提供電商服務而非經營電商平台，而且合作電商平台眾多，相信不受政策影響。現價交易在15倍預測市盈率，低於其美國存託股的27倍，目標價120元，止蝕價83元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020