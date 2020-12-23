【專家點評】陳樂怡：寶尊電商值得關注
2020年12月23日 08:30
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英國新冠肺炎病毒變種，加上中美關係緊張再次引發投資者憂慮。港股反覆向下，26,000點失而復得，收報26,119點，跌187點。國指跌17點至10,384點。科指升26點至8,186點。大市成交額為1,237億元。市場憂慮疫情失控，資源股回吐，江西銅業(00358)跌6.9%，招金(01818)跌7.1%。半新股續熱炒，京東健康(06618)納入港股通，股價升近一成。
由於環球疫情再度升溫，尤其歐美地區，中國內需股份預期短線偏穩。其中，Nike截至11月30日止第二季收入按年增長9%，業績優於預期。以地區區分，Nike大中華地區銷售年增24% 至23億美元，表現最為突出。建議投資者趁低吸納Nike及Adidas中國最大經銷商滔搏(06110)，以及供應商裕元(00551)。其餘體育用品股則以本土品牌龍頭李寧(02331)佔優。
Tesla正式獲納入標普500指數，首日股價急挫，連帶在港上市的新能源汽車股下跌。比亞迪(01211)及吉利汽車(00175)周二分別下跌6.2%及5.4%。事實上，新能源汽車板塊年初至今累積可觀回報，年尾不排除獲利了結。儘管板塊長遠前景依然向好，環球致力降低碳排放，並鼓勵大眾使用新能源汽車，但始終龍頭概念股目前估值偏高，宜候調整再作部署。
展望港股後市，英國新冠肺炎病毒變種，引發市場恐慌，再加上美國商務部再將與中國軍方有聯繫的企業列入黑名單，A股捱沽，恒指周二一度失守26,000點。整體而言，臨近年底，大市成交偏向淡靜，資金只是集中在新股及半新股炒作，預期恒指表現乏力，後市於26,000點好淡爭持。
個股方面，寶尊電商(09991)為內地領先品牌電商服務提供商，為品牌提供網店營運、數字營銷、客戶服務及倉儲配送等電商一站式解決方案。服務的知名品牌包括Nike、飛利浦、微軟及Zara等，合作平台覆蓋天貓、京東、微信小程序及拼多多等。
公司第三季收入年增22%至18億元人民幣，總淨利潤則年增55%至9,150萬元人民幣。因公司主要服務目標客戶為大型知名品牌，預計受惠今年疫情封鎖外遊停止而增加的品牌消費。雖然近期政策收緊電商平台監管，但我們預期寶尊因主要提供電商服務而非經營電商平台，而且合作電商平台眾多，相信不受政策影響。現價交易在15倍預測市盈率，低於其美國存託股的27倍，目標價120元，止蝕價83元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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